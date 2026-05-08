Los ‘sucesos de Montejurra’ cumplen 50 años: lucha entre ‘dos carlismos’, neofascistas italianos y… ¿colaboración del Estado?

La división en el Carlismo

La cuestión, sin embargo, tenía un componente esencialmente político, vinculado con la fractura ideológica que en aquellos años se daba en el seno del Carlismo. Los sectores vinculados a Comunión Tradicionalista, partidarios de Sixto Enrique, mantenían posiciones integristas: ultracatólicos, centralistas y profundamente anticomunistas.

El sector vinculado al Partido Carlista, mientras, había evolucionado hacia posiciones socialistas, autogestionarias y federalistas, tratando de conectar con el movimiento obrero, el antifranquismo y, en el caso de Euskal Herria, las reivindicaciones nacionales vascas.

En Montejurra, los partidarios de unas y otras posiciones chocaron. “En vez de cantar el Oriamendi, cantaban La Internacional, Els Segadors y lanzaban ‘vivas a Euskadi”, recogía una crónica de El Correo. Sin embargo, en los años sucesivos fue ganando peso la hipótesis de que aquel choque fue dirigido y manipulado.

La ‘Operación Reconquista’

En su libro ‘Interior: los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo’, publicado en 1998, el periodista Santiago Belloch, recopiló amplia información sobre la conocida como ‘Operación reconquista’.

Esta trama, a la que testimonios posteriores otorgarían plena verosimilitud, habría maniobrado con el objetivo de reventar los actos de Montejurra y propiciar un choque entre las diferentes facciones del carlismo con fines de carácter político. El objetivo de la operación era desactivar al carlismo socialista y autogestionario, así como acercar al carlismo sixtino y ultraconservador a las posiciones de la transición pilotada por la monarquía y los poderes postfranquistas.

El plan contaba con la colaboración del SECED, los servicios secretos creados por el almirante Carrero Blanco, y con el visto bueno del ministro Manuel Fraga y el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.

En el año 2023, los llamados “papeles de Ruiz de Gordoa” -vinculados al gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa- reforzaron la hipótesis de que los Sucesos de Montejurra no fueron un choque espontáneo entre facciones carlistas, sino una operación organizada con implicación de aparatos del Estado.

El papel del neofascismo italiano

Una de las cuestiones vinculadas a los ‘sucesos de Montejurra’ plenamente corroboradas en los años posteriores es la participación en aquella operación de militantes neofascistas italianos y mercenarios internacionales vinculados a redes anticomunistas internacionales.

Una de las aportaciones que permitieron identificar a estos sujetos fueron las fotografías tomadas por Josu Chueca, doctor en Historia y durante décadas profesor en la EHU.

“Se trataba de mercenarios internacionales que trabajaban para el ministerio del Interior. En el caso de Jean-Pierre Cherid va a continuar trabajando para el Estado en este tipo de acciones hasta 1983, ya en la época de los Gal”, ha explicado en un reportaje realizado por ETB con motivo de este 50 aniversario.

En la misma pieza, el periodista Manuel Martorell, autor del libro ‘Carlistas contra Franco’, apunta a las más altas instancias del Estado. “Que la única organización carlista apostara por una integración de Navarra en el País Vasco no les gustó mucho a quienes estaban en el Gobierno de Arias Navarro”, indica.

Los responsables materiales de las muertes fueron identificados, aunque quedaron en libertad como consecuencia de la Amnistía de 1977. Stefano Delle Chiaie llegó a ser identificado por su presencia en España durante la operación, pero no llegó a ser condenado por Montejurra.

En los años sucesivos intensificaría su actividad criminal, primero en Euskal Herria y después en el cono sur. Poco antes de su muerte, publicó un libro de memorias en el que detallaba su actividad en una suerte de “internacional neofascista” con redes en medio mundo.