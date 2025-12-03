El consorcio vasco formado por la fundación BBK, el fondo Indar de Kutxabank y el Gobierno Vasco ha dado el primer paso para hacerse con la división tecnológica de Ayesa.

Dentro de esta división se encuentra Ibermática y hoy se ha firmado un acuerdo de exclusividad. Así, en la pugna por sacar adelante la operación se ha impuesto la oferta realizada por el consorcio vasco.

El siguiente paso será la firma del acuerdo de compraventa.

La empresa andaluza Ayesa adquirió Ibermática hace tres años y es la sección Ayesa IT la que ha salido a la venta.

El objetivo del consorcio vasco es que la empresa con raíces en Gipuzkoa se arraigue de nuevo en Euskadi.

Ayesa cuenta con unos 2000 trabajadores en Hegoalde y 13 000 en todo el mundo.