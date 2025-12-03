Industria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak, BBK-k eta Kutxabankek Ayesa erosteko egindako eskaintza gainerako inbertitzaileei gailendu zaie

Erosketaren helburua, Mikel Jauregi Industria sailburuak aurreratu zuenez, antzinako Ibermatika Euskadin errotuta mantentzea da.
Sede de Ayesa
Ayesako egoitza. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

BBK fundazioak, Kutxabanken Indar funtsak eta Eusko Jaurlaritzak osatutako euskal partzuergoak Ayesaren dibisio teknologikoa bereganatzeko lehen urratsa eman du.

Dibisio horren barruan dago Ibermatica, eta esklusibitate-akordio bat sinatu dute gaur. Hala, operazioa aurrera ateratzeko lehian, euskal partzuergoak egindako eskaintza gailendu da.

Hurrengo pausoa salerosketarako akordioa sinatzea izango da.

Andaluziako Ayesa enpresak Ibermatica erosi zuen duela hiru urte, eta Ayesa IT atala da orain salgai jarri dutena. 

Euskal partzuergoaren helburua da sustraiak Gipuzkoan dituen enpresa atzera Euskadin errotzea da. 

Ayesak 2.000 langile inguru ditu Hego Euskal Herrian, eta 13.000, mundu osoan. 

Industria Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi