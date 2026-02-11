Vital Fundazioak 10 milioirekin bat egin du Ayesa Digital erosteko euskal partzuergoarekin
Operazioak garai bateko Ibermaticaren erabakigunea Euskadira itzultzea indartzen du, eta Araban enplegu kualifikatua sortzea aurreikusten du.
Vital Fundazioa Ayesa Digital erosi duen euskal partzuergoan sartu da, hamar milioi euro inbertituz. Inbertsio taldea Kutxabankek, BBK Fundazioak, Eusko Jaurlaritzak eta Tekneik osatzen dute.
Joan den abenduaren 31n, partzuergoak Ayesa Digital erosi zuen, 480 milioi euroren truke. Eragiketa horren bidez, Ibermatica euskal enpresa teknologikoa Euskadira itzultzea ahalbidetu dute, Ayesak 2013an erosi ostean. Transakzioa datozen hilabeteetan ixtea aurreikusten da, agintari eskudunen baimena lortzen denean.
Vital Fundazioaren patronatuak orain onartu du partzuergoan sartzea, hamar milioi euroko ekarpenarekin. Inbertsio horren ondorioz, Araban zerbitzu digitalen mugikortasun eta logistika adimenduneko hub bat sortuko da, adimen artifiziala, datuak eta zibersegurtasuna jorratzeko.
Gainera, Junior University of Ayesa zentroak Arabara eramango du bere egoitza nagusia. Prestakuntza-zentro horrek 500 ikasle ditu urtean, eta lurraldean ezartzeak 30-50 lanpostu sortzea ekarriko du, erakundeak zehaztu duenez.
Inbertsioari esker, Ayesa Digitalek dagoeneko Araban dituen 400 lanpostuak finkatu ahal izango dira, eta datozen lau urteetan goi-mailako kualifikazioko 350 profesional sartzea aurreikusten da. Horrek soluzio digitalen sektorea indartuko du, eta Arabako teknologia-arloko hogeita hamar bat mikroETEri aukerak irekiko dizkie.
Jon Urresti Vital Fundazioaren presidenteak azpimarratu duenez, erakundeak Arabara erabakiguneak erakartzearen aldeko apustua egin du, enplegua sendotu eta areagotzeko eta hazten ari diren sektore estrategikoetan hazteko aukerak zabaltzeko berme gisa. Era berean, adierazi du Fundazioak Aiaraldea duela jomugan gaur egun, eta Ayesan parte hartzeak kuadrilla horretan inbertsioaren ordainetako batzuk kokatzea bilatuko duela.
Partzuergoaren eragiketaren helburua da konpainia Europako zerbitzu digitalen hornitzaile nagusietako bat izatea.
