Politikara jauzi egin du Jon Urresti gasteiztarrak, Arabako enpresa sarean eta elkartegintzan jardun ostean
Orain arte, ez du kargurik izan erakundeetan. Gasteiztarra da eta Deustuko Unibertsitatean Zientzia Politikoetan eta Soziologian lizentziatua.
Jon Urresti Garcia (59 urte) aukeratu du Euzko Alderdi Jeltzaleak Gasteizko alkategai 2027ko udal eta foru hauteskundeetan.
Santurtzin jaio zen, amak ginekologoari egindako bisitan, eta Arabako hiriburuan bizi izan da beti. Deustuko Unibertsitatean Zientzia Politikoetan eta Soziologian ikasketak egin ondoren, Gizaker enpresaren bazkide sortzaileetako bat izan zen. Gasteizen dago enpresa hori, eta zundaketak, inkestak eta auditoriak egiten ditu, besteak beste. Bertan, bere ibilbide profesionalaren zati handi bat ikerketa sozialean eta iritzi-azterketetan eman du.
Gainera, 2016ko abenduan, Vital Fundazioaren presidente izendatu zuten, eta, harrezkero, gizarte-, hezkuntza-, kirol- eta kultura-proiektuak bultzatzeaz gain, Fundazioak inbertsio estrategikoak egiteko bidea hasi du Arabako enpresa-sarean, eta Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics eta Innometal enpresen kapitalean sartu da.
EAJren militanteak ez du izan kargurik erakundeetan, baina politikaren aldeko apustua egin du hiriburuan aginte-makila lortzeko. Horren bidez, jeltzaleek Gasteizko gizartea ezagutzen duen profila eta Arabako elkarteekin urteetan lan egindakoa jarri nahi dute alkate.
Hamar urte Vital Fundazioaren zuzendaritzan
2016ko abenduan, Vital Fundazioko presidente izendatu zuten, eta kargu horretan aritu da azken hamar urteetan. Aldi horretan, gizarte-, hezkuntza-, kirol- eta kultura-proiektuak bultzatzeari eta fundazioak Arabako enpresa-sarean duen inbertsio-estrategiari lotuta egon da.
Vital Fundazioa Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics eta Innometal enpresen kapitalean sartu da urte hauetan.
Bere ibilbideari esker, harremana izan du Arabako elkarte- eta enpresa-ehunarekin, EAJk bere profilean nabarmentzen duen elementuetako bat.
16 urterekin hasi zuen militantzia
Urresti 16 urterekin afiliatu zen eta gaur egun Lakuako Udal Erakundean dihardu. Hala ere, orain arte ez du politika instituzionalera jauzi egin: ez da inoiz hauteskundeetara aurkeztu eta ez du kargu publikorik bete.
EAJk elkarrizketarako joera duela azpimarratu du, eta bere profila adeitsua, positiboa eta posibilista dela adierazi du. Alderdiaren arabera, udal politikara iristea lankidetzan oinarritutako politika egiteko modu bat da.
Ezkondua eta bi semeren aita, Urresti kirolzalea eta meteorologiazalea da. Kirol arloan, Judimendi eta Alpino igeriketa taldeetako kide izan da.
Bere esperientzia profesionala eta Arabako gizarteari buruz duen ezagutza dira hautagaitzaren profilaren oinarria, EAJk Gasteizerako identifikatzen dituen erronkei begira: segurtasuna, etxebizitza, ekonomia, garbitasuna eta kalitatezko enplegua.