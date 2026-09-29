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Diez Antxustegi (EAJ): "Funts putreak eta jabe txikiak parekatzen dituen dekreturik ez dugu babestuko"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Ministroen Kontseiluan gaur onartu nahi duen etxebizitza dekretuari buruz EAJ "negoziatzen" ari dela adierazi du Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak, "alderdi arduratsua" da eta. Dena dela, etxejabe txikien eskubideak babestea markatu du negoziazio horren marra gorri gisa.

Etxebizitza EAJ-PNV Espainiako gobernua Politika

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