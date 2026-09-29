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Díez Antxustegi (PNV): "No apoyaremos un decreto que equipare los fondos buitres con los pequeños propietarios"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Diez Antxustegi (EAJ): "Ez dugu putre-funtsak jabe txikiekin parekatuko dituen dekretu bat babestuko"

EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha avanzado que el PNV está "negociando" el decreto de vivienda que el Gobierno español quiere aprobar hoy en el Consejo de Ministros porque "somos un partido responsable". No obstante, ha marcado como línea roja de esa negociación proteger los derechos de los pequeños propietarios.

Vivienda EAJ-PNV Gobierno de España Política

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