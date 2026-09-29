ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
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De Andrés: "Nada se resuelve con un decreto de estas características; si fuera tan fácil lo hubieran hecho hace ocho años"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: De Andrés: "Ez da ezer konpontzen horrelako dekretu batekin; hain erraza balitz, duela zortzi urte egingo zuketen"

EITB

Última actualización

El presidente del PP de Euskadi ha puesto en duda que el llamado "Decreto Maricarmen" vaya a solucionar el problema de la vivienda. Lo ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi. Además, ha subrayado que "lo que se ha hecho hasta ahora es dificultar mucho a aquellas personas que tienen una vivienda". 

PP Vasco Javier de Andrés Vivienda Política

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