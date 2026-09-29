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De Andres: "Dekretu baten bidez ez da ezer konponduko; horren erraza izango balitz, duela zortzi urte egitea zeukaten"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko PPren presidenteak zalantzan jarri du "Maricarmen dekretua" deiturikoak etxebizitzaren arazoa konponduko duenik. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean esan duenez, "orain arte egin dena etxebizitza bat dutenen bizimodua asko zailtzea da". 

Euskadiko Alderdi Popularra Javier de Andrés Etxebizitza Politika

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