Espainiako Gobernuak bi dekretutan jasoko ditu etxebizitza arloko neurriak
Aukeretako bat zen, neurri premiazkoenak lehenbailehen onartzeko, eta gainerako alderdien babesa lortzeko zailtasun handiagoak emango dituztenei tarte gehiago eman ahal izateko. Xehetasun guztiak Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan emango dituzte, 13:00ean.
Espainiako Ministroen Kontseiluak azkenean etxebizitzari buruzko bi dekretu onartuko ditu astearte honetan, PSOEk eta Sumarrek akordioa lortu ostean, eta bileraren osteko prentsaurrekoan emango dituzte xehetasun guztiak, 13:00etik aurrera.
Neurriak bi dekretutan banatzea aukeretako bat zen, neurri premiazkoenak lehenbailehen onartzeko, eta gainerako alderdien babesa lortzeko zailtasun handiagoak emango dituztenei tarte gehiago eman ahal izateko.
PSOEk eta Sumarrek, koalizio-gobernua osatzen duten bi alderdiek, akordioa lortu dute gaurko Ministroen Kontseiluan dekretuak onartzeko, bi aldeetako iturriek baieztatu dutenez.
Ministroen Kontseiluaren bilera goizeko 10:30ak aldera hasi da, ordubeteko atzerapenarekin, azken orduko negoziazioengatik, baina azkenean akordioa lortu dute eta ministro guztiak sartu dira bileran.
"Gobernuko alderdiek akordioa lortu dute etxebizitzari buruzko neurriak onartzeko, herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubideetan aurrera egiteko", adierazi du Espainiako Gobernuak, itunaren edukiari buruzko xehetasun gehiagorik eman gabe.
Sumarrek dekretuan gelen alokairuaren erregulazioa eta kontratuen luzapen automatikoa sartzea eskatzen zuen, Madrilgo La Puerta del Solen protesta-kanpaldia sustatzen duen Maizterren Sindikatuaren erreklamazioetako bi, hain zuzen ere, eta badirudi horiek izan direla akordioa aurrera ateratzeko gainditu beharreko azken oztopoak.
Kontseiluaren bileran Gobernuko kide guztiak sartu dira, eta, beraz, Sumarreko ministroek ez dute huts egin, gai honi buruzko azken dekretuaren onarpenean, duela urte erdi, gertatu zen moduan.
Oraingo honetan, sozialistek egoera hori saihestu nahi zuten, eta gutxieneko akordio bat nahi zuten, Kongresuan inbestidurarako kide guztien babesa lortzeko, hala nola EH Bildu, EAJ, ERC eta Junts alderdiena.