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Volotea entra en preconcurso de acreedores

La compañía busca un acuerdo con los acreedores para reestructurar su deuda financiera que asciende a unos 200 millones de euros
VITORIA, 06/11/2025.- Volotea presenta las nuevas rutas desde el aeropuerto de Foronda a Barcelona y Madrid. Asisten la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia; el diputado general de Álava, Ramiro González; la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el jefe de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich. EFE / L. Rico
Foto: EFE

EITB

Última actualización

La compañía aérea Volotea se ha acogido al preconcurso de acreedores en un juzgado de Barcelona. 

Hace una semana hizo público que estaba ultimando conversaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda financiera -de unos 200 millones de euros- a largo plazo, y llegar a un acuerdo que garantice la viabilidad de la compañía.

En paralelo, Volotea prevé reducir su flota, de 44 aviones a 30 o 35, y prepara un aumento de capital con diferentes inversores.

La compañía opera con 22 rutas desde el aeropuerto de Loiu, con cinco desde Hondarribia y tres desde Gasteiz. Asimismo, tiene previsto empezar a volar desde Noain a Sevilla. 

Aeropuerto de Foronda Aeropuerto de Hondarribia Aeropuerto de Pamplona-Noáin Aeropuerto de Bilbao Economía

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