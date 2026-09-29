¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Volotea entra en preconcurso de acreedores
La compañía busca un acuerdo con los acreedores para reestructurar su deuda financiera que asciende a unos 200 millones de euros
La compañía aérea Volotea se ha acogido al preconcurso de acreedores en un juzgado de Barcelona.
Hace una semana hizo público que estaba ultimando conversaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda financiera -de unos 200 millones de euros- a largo plazo, y llegar a un acuerdo que garantice la viabilidad de la compañía.
En paralelo, Volotea prevé reducir su flota, de 44 aviones a 30 o 35, y prepara un aumento de capital con diferentes inversores.
La compañía opera con 22 rutas desde el aeropuerto de Loiu, con cinco desde Hondarribia y tres desde Gasteiz. Asimismo, tiene previsto empezar a volar desde Noain a Sevilla.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Reivindican la organización para hacer frente al negocio de la vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
Maricarmen acepta la propuesta para volver a su casa cuando sea dada de alta
EN DIRECTO
Hace min.
¿Qué medidas impulsa la CAV para facilitar el acceso a la vivienda y hacer frente a los desahucios?
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno español prolonga los descuentos para los carburantes hasta final de año
EN DIRECTO
Hace min.
El encarecimiento de los combustibles dispara el IPC al 4,9 % en septiembre
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: decreto de vivienda, descuentos sobre combustibles y presentación de la serie 'Kill Jackie'
EN DIRECTO
Hace min.
Urbagestión recula y acuerda que Maricarmen pueda volver de alquiler a su casa
EN DIRECTO
Hace min.
El Sindicato de Inquilinas avisa que la acampada en Sol seguirá más allá de que se alcance un acuerdo para Maricarmen
EN DIRECTO
Hace min.
Profesionales técnicos de espectáculos y eventos de Navarra harán huelga el 10 de octubre
Cargar más