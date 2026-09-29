Volotea entra en preconcurso de acreedores

La compañía aérea Volotea se ha acogido al preconcurso de acreedores en un juzgado de Barcelona.

Hace una semana hizo público que estaba ultimando conversaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda financiera -de unos 200 millones de euros- a largo plazo, y llegar a un acuerdo que garantice la viabilidad de la compañía.

En paralelo, Volotea prevé reducir su flota, de 44 aviones a 30 o 35, y prepara un aumento de capital con diferentes inversores.

La compañía opera con 22 rutas desde el aeropuerto de Loiu, con cinco desde Hondarribia y tres desde Gasteiz. Asimismo, tiene previsto empezar a volar desde Noain a Sevilla.