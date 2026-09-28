¿Qué medidas impulsa la CAV para facilitar el acceso a la vivienda y hacer frente a los desahucios?

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), los juzgados han ejecutado un total de 213 lanzamientos durante el primer trimestre de este año, un 17,1 % menos que en el mismo periodo de 2025 (257). De todos ellos, 195 se produjeron por procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impagos de alquiler; 13 por impagos hipotecarios y 5 por otras causas, según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, el 91,5 % de los lanzamientos judicializados proceden del alquiler.

Aparte, el Gobierno Vasco ha ejecutado 55 desalojos o lanzamientos en viviendas de alquiler protegido gestionadas por sus sociedades públicas (14 en Álava, 27 en Bizkaia y 14 en Gipuzkoa), frente a los 71 registrados en 2025.

Con estos datos, la CAV se sitúa como la cuarta comunidad autónoma del Estado con mayor tasa de lanzamientos ejecutados entre enero a marzo de 2026 por cada 100 000 habitantes (12,5), por detrás de la Comunidad Valenciana (13,7), la Región de Murcia (12,5) y Cataluña (11,3).

En lo que respecta a lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, la CAV registra una de las tasas más bajas del Estado (0,6 por cada 100 000 habitantes), solo por encima de Islas Baleares (0,2), Comunidad Foral de Navarra (0,3) y Aragón (0,4). En cambio, es la segunda comunidad con más lanzamientos por impago de alquiler (8,7 por cada 100 000 habitantes), superada únicamente por la Comunidad Valenciana (9,5).

Para mitigar este impacto y garantizar el derecho a la vivienda habitual, las instituciones vascas gestionan diversas herramientas de mediación, protección social y ayudas económicas.

Medidas y alternativas habitacionales

Realojo público. Los ayuntamientos pueden solicitar una adjudicación extraordinaria de vivienda pública, con adjudicación directa para colectivos vulnerables. Las víctimas de violencia machista tienen cupo preferente y adjudicación directa. Además, quien pierde una vivienda protegida por causas económicas tiene preferencia en programas alquiler protegido como Bizigune o ASAP.

Los ayuntamientos pueden solicitar una adjudicación extraordinaria de vivienda pública, con adjudicación directa para colectivos vulnerables. Las víctimas de violencia machista tienen cupo preferente y adjudicación directa. Además, quien pierde una vivienda protegida por causas económicas tiene preferencia en programas alquiler protegido como Bizigune o ASAP. Mediación hipotecaria. Es un servicio del Departamento de Justicia para quienes no pueden pagar la hipoteca de su vivienda habitual (con un valor de adquisición inferior a 350 000 euros) tras el fracaso de la renegociación directa con la entidad bancaria.

Es un servicio del Departamento de Justicia para quienes no pueden pagar la hipoteca de su vivienda habitual (con un valor de adquisición inferior a 350 000 euros) tras el fracaso de la renegociación directa con la entidad bancaria. Bizilagun. Servicio público de mediación del Gobierno Vasco que interviene para alcanzar acuerdos amistosos entre inquilinos y propietarios en contratos de arrendamiento.

Servicio público de mediación del Gobierno Vasco que interviene para alcanzar acuerdos amistosos entre inquilinos y propietarios en contratos de arrendamiento. Fondo de vivienda social. Red de alojamiento temporal y de emergencia gestionado a través de convenios con entidades locales y plataformas habitacionales para reubicar a personas en situación de exclusión o tras la pérdida de su hogar habitual.

Ayudas y medidas para acceder a una vivienda

Alquiler

Vivienda protegida en alquiler (Etxebide/Alokabide). Se adjudica por inscripción y sorteo.

Se adjudica por inscripción y sorteo. Programas Bizigune y ASAP. Bizigune: Capta viviendas libres vacías cediendo el usufructo a Alokabide con garantías para la propiedad. La vivienda se alquila a demandantes de Etxebide, ajustando la renta a sus ingresos (con un tope del 30 %). ASAP: Intermedia el alquiler directo entre particulares ofreciendo garantías de cobro y coberturas al arrendador a cambio de rentas limitadas.

Gaztelagun. Ayuda al alquiler para jóvenes de 18 a 35 años. Cubre hasta un porcentaje mensual del alquiler (con un límite máximo de 300 euros/mes). Admite ingresos de hasta 30 000 euros anuales (en tributación individual), cubre el alquiler de habitaciones y subarriendos, y fija topes de renta arrendaticia de hasta 900 euros en las capitales.

Ayuda al alquiler para jóvenes de 18 a 35 años. Cubre hasta un porcentaje mensual del alquiler (con un límite máximo de 300 euros/mes). Admite ingresos de hasta 30 000 euros anuales (en tributación individual), cubre el alquiler de habitaciones y subarriendos, y fija topes de renta arrendaticia de hasta 900 euros en las capitales. Emantzipa. Prestación directa de 300 euros mensuales durante un máximo de 24 meses para jóvenes de 23 a 29 años que inicien o mantengan su proceso de emancipación (tanto en alquiler como en compra con hipoteca). El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de noviembre de 2026, sujeto a límites de ingresos mínimos y máximos.

Prestación directa de 300 euros mensuales durante un máximo de 24 meses para jóvenes de 23 a 29 años que inicien o mantengan su proceso de emancipación (tanto en alquiler como en compra con hipoteca). El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de noviembre de 2026, sujeto a límites de ingresos mínimos y máximos. Ayudas de Emergencia Social (AES). Prestaciones no periódicas gestionadas por los ayuntamientos para sufragar gastos específicos de vivienda y alquiler en situaciones de necesidad.

Prestaciones no periódicas gestionadas por los ayuntamientos para sufragar gastos específicos de vivienda y alquiler en situaciones de necesidad. Prestación Económica de Vivienda (PEV). Ayuda vinculada al reconocimiento del Derecho Subjetivo a la Vivienda para contribuir al pago del alquiler en el mercado libre, subarriendos o habitaciones, siempre que se cumplan los requisitos de ingresos y antigüedad de inscripción en Etxebide.

Ayuda vinculada al reconocimiento del Derecho Subjetivo a la Vivienda para contribuir al pago del alquiler en el mercado libre, subarriendos o habitaciones, siempre que se cumplan los requisitos de ingresos y antigüedad de inscripción en Etxebide. Límites al precio del alquiler. Tras la publicación de los índices de precios de referencia, la CAV aplica la limitación de rentas en los municipios declarados oficialmente como zonas de mercado residencial tensionado.

Compra

Vivienda protegida en propiedad (Etxebide). Se adjudica por inscripción y sorteo.

Se adjudica por inscripción y sorteo. Préstamos cualificados del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco ofrece préstamos cualificados que financian hasta el 80 % del valor de tasación de la VPO (con opción a subvenciones a fondo perdido según nivel de ingresos), además del programa de avales públicos para la cobertura de hasta el 20 % de la hipoteca en la compra de primera vivienda.

El Gobierno Vasco ofrece préstamos cualificados que financian hasta el 80 % del valor de tasación de la VPO (con opción a subvenciones a fondo perdido según nivel de ingresos), además del programa de avales públicos para la cobertura de hasta el 20 % de la hipoteca en la compra de primera vivienda. Emantzipa. Mantiene la ayuda mensual de 300 euros para jóvenes emancipados que afronten el pago de una hipoteca.

Incentivos fiscales

A las ayudas directas se suman deducciones del IRPF que gestionan las diputaciones forales.

El propietario que alquila se deduce el 30 % con carácter general, porcentaje que sube al 70 % si la vivienda está en zona tensionada y su renta respeta los índices de referencia (exige certificado).

El inquilino se deduce el 20 % con carácter general, y hasta el 35 % los menores de 36 años, personas dependientes...

El comprador se deduce el 18 % con carácter general y el 23 % si es menor de 36 años. En este caso, las rentas superiores a 68 000 euros se quedan fuera de estos incentivos.

En el caso de las donaciones familiares para la compra de vivienda habitual, quedan exentos de pagar impuestos hasta 30 000 euros.

Presión fiscal sobre la vivienda vacía

Varios ayuntamientos usan el IBI o aplican un canon para forzar la salida al mercado de pisos vacíos: