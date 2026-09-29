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El alcalde de Hondarribia sobre la muerte de un hombre por la Policía: "Es un fracaso social y se podría haber evitado"

Un día después de que un agente de la Policía Local matara a tiros a un hombre de 46 años en Hondarribia, el alcalde Igor Enparan ha pedido una investigación imparcial para esclarecer lo ocurrido. Aunque los servicios sociales venían atendiendo al hombre desde hacía tiempo, el primer edil considera que la sociedad no ha sabido ofrecer a la víctima la ayuda que necesitaba. 

La Ertzaintza, ayer, en el lugar donde un hombre fue abatido por la Policía.

Euskaraz irakurri: Hondarribian tiroz hildakoa: Gertatutakoa ekidin zitekeen eta gizarteak porrot egin du Igor Enparan alkatearen arabera

EITB

Última actualización

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha considerado este martes que la muerte de un hombre de 46 años ayer por disparos de la Policía Local "es un fracaso social y se podía haber evitado". En una entrevista concedida en Euskadi Irratia, ha explicado que los servicios sociales llevaban tiempo asistiendo a la víctima pero que no han sido capaces de ofrecerle lo que necesitaba. 

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la víctima amenazó con un arma blanca a algunas personas que se encontraban en un establecimiento hostelero de la localidad y posteriormente intentó herir con un arma blanca en varias ocasiones a una agente de la Ertzaintza. 

El alcalde ha pedido una investigación imparcial para esclarecer lo ocurrido, y, en este sentido, ha prometido la colaboración del Ayuntamiento. 

En cuanto a la víctima, ha señalado que se trataba de una persona en situación de vulnerabilidad y con problemas de salud mental

Asimismo, ha pedido mejorar la colaboración y la coordinación interinstitucional: "No hemos sido capaces de darle una solución de manera eficiente entre las instituciones". 

Por último, ha expresado sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima.

Hondarribia Gipuzkoa Sociedad

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