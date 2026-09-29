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Acuchillado un menor en un centro escolar de la Txantrea
La agresión se ha producido a primera hora de la mañana en el interior del centro Ana María Sanz. La Policía Municipal de Pamplona ha detenido al presunto autor, de 20 años. El menor herido ha sido trasladado a un centro hospitalario y no se encuentra grave.
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Un joven ha sido acuchillado esta mañana en Pamplona .La agresión se ha producido dentro del centro escolar Ana María Sanz, en el barrio de la Txantrea, sobre las 08:15 horas de este martes.
Según la información confirmada, dos estudiantes se han enfrentado en el interior del centro y uno de ellos ha apuñalado al otro. El herido es menor de edad y ha sido trasladado a un centro hospitalario.
La víctima no se encuentra grave, según las primeras informaciones.
La Policía Municipal de Pamplona ha detenido al presunto autor de la agresión, un joven de 20 años, y se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes.
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