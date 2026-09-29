Hondarribian gertatutakoa ekidin zitekeela eta gizarteak porrot egin duela nabarmendu du Igor Enparan alkateak
Udaltzain batek 46 urteko gizon bat tiroz hil eta biharamunean, alkateak ikerketa inpartziala egin dadila eskatu du gertaturikoa argitzeko. Gizarte zerbitzuak aspaldidanik gizona artatzen ari baziren ere, alkateak uste du gizarteak ez duela jakin biktimak behar zuen laguntza ematen.
Hondarribian udaltzain batek 46 urteko gizon bat tiroz hil eta biharamunean, gertaturikoa ekidin zitekeela eta gizarteak porrot egin duela nabarmendu du Igor Enparan alkateak. Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, gizarte zerbitzuak aspaldidanik ari ziren gizona artatzen, baina gizarteak ez du asmatu biktimari behar zuena eskaintzen.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, hildakoak aurrez labanaz mehatxu egin zien kalean zeuden herritarrei eta gero ertzain bati eraso egiten saiatu zen.
Enparan alkateak gertaturikoa argitzeko ikerketa inpartziala egin dadila eskatu du eta Udalaren elkarlana agindu du horretarako.
Udaltzain batek tiroz hil zuen gizona egoera oso zaurgarrian zegoela eta buru osasun arazoak zituela azaldu du alkateak.
Halaber, hausnarketa egitea eskatu du eta erakundeen arteko elkarlana eta koordinazioa hobetzea. Aurrez ere neurri batzuk hartu arren, alkatearen arabera, "ez gara gai izan, gizarte bezala, pertsona horren egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko".
Amaitzeko, alkateak doluminak eman dizkie hildakoaren senide, lagun eta ingurukoei.