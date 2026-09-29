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Adingabe bat sastatu dute Txantreako ikastetxe batean

Erasoa goizeko lehen orduan gertatu da, Ana Maria Sanz ikastetxearen barruan. Iruñeko Udaltzaingoak 20 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Zauritutako adingabea ospitalera eraman dute eta ez dago larri.

EITB

Azken eguneratzea

Mutil bati labankadaz eraso diote gaur goizean Iruñean. Ana Maria Sanz ikastetxean gertatu da, Txantrea auzoan, astearte honetako 08:15ak aldera.

Baieztatutako informazioaren arabera, bi ikaslek gorabehera bat izan dute ikastetxe barruan eta batek bestea sastatu du. Zauritua adingabea da eta ospitalera eraman dute.

Lehen informazioen arabera, biktima ez dago larri.

Iruñeko Udaltzaingoak erasoaren ustezko egilea atxilotu du, 20 urteko mutil bat, eta dagozkion eginbideak bere gain hartu ditu.

Iruñea Gizartea

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