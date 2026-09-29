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Reivindican la organización para hacer frente al negocio de la vivienda
La red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria ha convocado concentraciones este martes en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, donde cientos de personas se han acercado para protestar contra la especulación y los fondos buitre
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