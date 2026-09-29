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Reivindican la organización para hacer frente al negocio de la vivienda

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitzaren negozioari aurre egiteko antolakuntza irtenbidea dela aldarrikatu dute Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan

EITB

Última actualización

La red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria ha convocado concentraciones este martes en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, donde cientos de personas se han acercado para protestar contra la especulación y los fondos buitre

Vivienda Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz Pamplona Economía

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