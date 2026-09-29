Etxebizitza
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Etxebizitzaren negozioari aurre egiteko antolakuntza irtenbidea dela aldarrikatu dute Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak elkarretaratzeak deitu ditu astearte honetan Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, eta ehunka lagun hurbildu dira protestetara espekulazioa eta putre-funtsen kontra egitera.

Etxebizitza Bilbo Donostia Gasteiz Iruñea Ekonomia

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