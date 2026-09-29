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Etxebizitzaren negozioari aurre egiteko antolakuntza irtenbidea dela aldarrikatu dute Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan
Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak elkarretaratzeak deitu ditu astearte honetan Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, eta ehunka lagun hurbildu dira protestetara espekulazioa eta putre-funtsen kontra egitera.
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