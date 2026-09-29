Alta ematen diotenean etxera itzultzeko proposamena onartu du Maricarmenek
Atzo erdietsitako akordioari esker, Maricarmen azken 30 urteotan bizi izan den etxera, alokairu kontratu berri batekin. Kontratuak zortzi urteko iraupena izango du, eta alokairuaren prezioak ezingo du emakumearen diru-sarrera garbien % 30 baino handiagoa izan.
Madrilgo Maizterren Sindikatuak eta Urbagestion Desarrollo e Inversion SL enpresak lortutako akordioa onartuta, Maricarmen etxera itzuliko da, behin alta hartuta, haren abokatu Beatriz Durok jakitera eman duenez.
87 urteko emakumeak pozik hartu du albistea Madrilgo Gregorio Marañon ospitaletik, Durok azaldu duenez.
Maricarmenek berehala sendatzeko eta alta "lehenbailehen" jasotzeko aukera izatea espero du, etxera itzuli ahal izateko.
Atzo erdietsitako akordioari esker, Maricarmen errentari gisa itzuliko da azken 30 urteotan bizi izan den etxera, kontratu berri batekin. Kontratuak zortzi urteko iraupena izango du, eta alokairuaren prezioak ezingo du emakumearen diru-sarrera garbien % 30 baino handiagoa izan.