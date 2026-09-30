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Así actúa un fondo buitre: se aprovecha de la debilidad para comprar barato y exprimir subiendo alquileres

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela jokatzen dute funts putreek: ahuleziaz baliatu merke erosteko eta etekina lortu alokairuak igota

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

Aitor Zurimendi, catedrátido de Derecho Mercantil en la EHU, explica que un “fondo buitre” no es una categoría jurídica, sino un calificativo de una estrategia en concreto que usan algunos fondos de inversión e incluso empresas.

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