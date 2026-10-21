Errentaren mapa auzoz auzo eta kalez kale Hego Euskal Herrian
Mapa interaktibo honetan, Euskadiko eta Nafarroako udalerri guztietako bizilagunen batez besteko errenta garbia bilatu ahal izango duzu, barruti eta atal bakoitzeko.
Euskadin eta Nafarroan bizi diren 18 urtetik gorako herritarren batez besteko errenta garbia 19.995 euro eta 18.470 eurokoa izan zen 2024an, hurrenez hurren. Horrek % 5,9ko (1.110 euro) eta % 7,8ko (1.278 euro) igoera dakar lurralde horietan 2023. urtearekin alderatuta, INE Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako azken datuen arabera.
Hala ere, zenbaki orokor horien atzean alde handiak daude lurralde zein udalerri barruetan. Izan ere, kale edo auzo batetik bestera bizilagun bakoitzeko batez besteko errenta garbia zeharo aldatzen da kasu askotan.
Euskadiko hiru hiriburuetan dago alderik handiena auzotik auzora. Bilbon, errenta altuena eta baxuena duten eremuen arteko aldea 29.812 eurokoa da: altuena 40.089 eurokoa da (6. barrutia, 1. atala), eta baxuena, berriz, 10.277 eurokoa (3. barrutia, 9. atala).
Gasteizen aldea antzekoa da (29.498 euro). Diru-sarrera handieneko eremuan 40.089 euro erregistratu ziren 2024an (2. barrutia, 33. atala), eta txikienekoan, berriz, 10.591 euro (5. barrutia, 6. atala).
Donostian, berriz, aldea 25.289 eurokoa da: altuena, 40.089 eurokoa (6. barrutia, 1. atala) eta txikiena, 14.800 eurokoa (7. barrutia, 19. atala).
Udalerriei dagokienez, Laukiz (Bizkaia) da aberatsena, pertsona bakoitzeko 31.175 euroko batez besteko errentarekin, eta oso gertu dauka Gabiria (Gipuzkoa), 30.612 eurorekin. Udalerririk txiroena, aldiz, Castejon (Nafarroa) da, 12.523 euroko batez bestekoarekin.
Datuei buruzko oharra: INEk argitaratutako pertsonako batez besteko errenta garbiak 40.089 euroko gehienezko muga estandarizatua du. Muga horren helburua da sekretu estatistikoa eta datuen babesa bermatzea, biztanle gutxiko barruti-ataletan norbanakoen ondarea deduzitzea saihesteko. Horregatik, benetako errenta kopuru hori gainditzen duten eremu guztiak muga berberarekin agertzen dira erregistratuta.