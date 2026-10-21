Mapa de la renta barrio a barrio y calle a calle en Hegoalde
En este mapa interactivo podrás buscar la renta neta media por persona por distrito y sección censal de todos los municipios de Euskadi y Navarra.
La renta neta media por persona de los mayores de edad residentes en Euskadi y Navarra se situó en 2024 en 19 995 € y 18 470 €, respectivamente, lo que supone un incremento del 5,9 % (1110 euros) y 7,8 % (1278 euros) respecto al año anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística-INE.
Sin embargo, estos números bailan dentro de los territorios, y también de los municipios, ya que una simple calle arriba o abajo la renta neta media por persona cambia drásticamente en varios casos.
Las tres capitales de Euskadi son las que mayor desigualdad interna muestran de un barrio a otro. Bilbao, la diferencia es de 29 812 euros. La sección con mayor renta media alcanza los 40 089 € (Distrito 6, Sección 1), mientras que la más baja se sitúa en 10 277 € (Distrito 3, Sección 9).
En la capital alavesa, la diferencia es similar (29 498 euros). La zona con ingresos más altos registró en 2024 unos 40 089 € (Distrito 2, Sección 33) frente a los 10 591 € de la zona con menores ingresos (Distrito 5, Sección 6).
En Gipuzkoa, en San Sebastián la diferencia baja hasta los 25 289 €, con un máximo de 40 089 € (Distrito 6, Sección 1) y un mínimo que desciende hasta los 14 800 € (Distrito 7, Sección 19).
En cuanto a conjuntos de municipio, Laukiz (Bizkaia) es el municipio más rico, con una renta media de 31 175 € por persona, seguido muy de cerca por Gabiria (Gipuzkoa) con 30 612 €.
El municipio más pobre, por su parte, es Castejón (Navarra), con una renta media de 12 523 € por persona.
Nota sobre los datos: La renta neta media por persona publicada por el INE cuenta con un tope máximo estandarizado de 40 089 euros. Esta acotación responde a la directiva de secreto estadístico y protección de datos para evitar la deducción del patrimonio individual en secciones censales con pocos residentes. Por ello, todas las áreas cuya renta real rebase esta cifra figuran registradas homogéneamente con este límite.