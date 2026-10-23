2027ko euskal aurrekontuak
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D 'Anjouk "ikuspegi zabala, erantzukizuna eta akordiorako borondatea" eskatu ditu 2027ko aurrekontuen negoziaziorako

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarreko kontrol-saioan egindako agerraldian, Nöel d 'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak datorren astean aurkeztuko duen aurrekontu proiektuaren nondik norakoak aurreratu ditu, eta hauteskunde-datak negoziazioa ez baldintzatzea espero duela adierazi du.  

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