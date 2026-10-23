Presupuestos vascos 2027
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

D´Anjou pide "altura de miras, responsabilidad y voluntad de acuerdo" en la negociación de los presupuestos 2027

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: D 'Anjouk "ikuspegi zabala, erantzukizuna eta akordiorako borondatea" eskatu ditu 2027ko aurrekontuen negoziazioan

EITB

Última actualización

En su intervención en la sesión de control en el Parlamento Vasco, el consejero de Hacienda y Finanzas Nöel d'Anjou ha avanzado el proyecto de presupuestos que presentará la semana que viene y ha expresado el deseo de que la negociación con las fuerzas políticas no esté condicionada por la coyuntura electoral

Presupuestos vascos 2025 Gobierno Vasco Parlamento Vasco Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X