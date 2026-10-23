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D´Anjou pide "altura de miras, responsabilidad y voluntad de acuerdo" en la negociación de los presupuestos 2027
En su intervención en la sesión de control en el Parlamento Vasco, el consejero de Hacienda y Finanzas Nöel d'Anjou ha avanzado el proyecto de presupuestos que presentará la semana que viene y ha expresado el deseo de que la negociación con las fuerzas políticas no esté condicionada por la coyuntura electoral.
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