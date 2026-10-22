La dirección de Vicinay propone un ERTE general y un ERE para 60 personas

La dirección del conglomerado industrial Vicinay ha presentado al comité de empresa hoy la posibilidad de presentar un ERTE general y un ERE para 60 trabajadores para afrontar la crisis que vive.

La propuesta de la dirección es “un ERTE hasta el 31 de julio para todas las personas y un ERE para 60 personas”.

Esa propuesta tendrá que ser negociada con la representación laboral a partir del 9 de noviembre, que es cuando comenzará el periodo de consultas que tiene un mes como plazo: “En este periodo de consultas se dialogará y negociará para buscar la manera de minimizar todo lo que sea posible el impacto en las personas”.

La empresa argumenta que “las dificultades del mercado” obligan a “rebajar temporal y definitivamente la capacidad de la planta de Sestao”.

En septiembre, el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, confirmó que la empresa Vicinay, con una planta en Sestao (Bizkaia), "no ha conseguido un pedido muy fuerte" que estaba negociando que le podría dar mucha carga de trabajo.

En julio, el Gobierno Vasco anunció que participará en la compra del grupo empresarial a través de ECN All Wind, una división creada por Velora -grupo empresarial encabezado por Dámaso Quintana- y especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica.

A fin de llevar a cabo esta operación, el Gobierno Vasco utilizará el instrumento financiero Ezten II Fondo de Capital Riesgo recientemente creado, con una inversión de 7,5 millones de euros para adquirir el 7,8 % de ECN All Wind, que será quien posea el 100 % de Vicinay.