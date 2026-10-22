PNV y PSE acuerdan medidas fiscales en vivienda que combinan incentivos para el alquiler con impuestos para grandes propietarios

PNV y PSE-EE, socios de gobierno en las tres diputaciones forales, han llegado a un acuerdo para implementar varias medidas fiscales en materia de vivienda, en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad vasca y ante la cercanía de una huelga general convocada por esta razón.

Tras las medidas fiscales anunciadas en septiembre, ambos partidos recibieron las críticas de parte de la opisición afirmando que faltaban medidas fiscales orientadas a la vivienda. En esta ocasión, ambos partidos se han empleado en esa materia acordando una combinación de incentivos para fomentar el alquiler asequible, sobre todo a jóvenes, mayores impuestos para los grandes propietarios y medidas para movilizar viviendas vacías.

Los socios podrán sacar las medidas adelante en las Juntas Generales de Bizkaia, no así en Araba y Gipuzkoa, donde necesitarán el apoyo de algún grupo de la oposición.