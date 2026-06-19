El acceso a la vivienda se mantiene como el principal problema para la ciudadanía vasca, según el Deustobarómetro de verano de 2026. La mitad de las personas encuestadas (49,5 %) sitúa esta cuestión entre las tres principales preocupaciones del país.

Además, la población vuelve a suspender las políticas de vivienda, con una valoración de 3,6 sobre 10. El pesimismo también es mayoritario: el 71 % cree que dentro de una década acceder a una vivienda seguirá siendo igual o más difícil que en la actualidad.

La segunda preocupación ciudadana es la sanidad. El 37,5 % menciona este ámbito entre los principales problemas de Euskadi. La inquietud por Osakidetza repunta tras varios años sin incrementos y coincidiendo con las movilizaciones protagonizadas por el colectivo médico. La valoración del servicio sanitario público desciende hasta el 5,2 sobre 10 y la confianza ciudadana se sitúa en el 5,9.

El coste de la vida ocupa la tercera posición en la lista de preocupaciones, citado por el 34 % de la población. El estudio también muestra las consecuencias de la situación económica en los hogares. Uno de cada cuatro vascos y vascas asegura haber renunciado a las vacaciones de verano por motivos económicos, mientras que un 43 % afirma haber reducido sus gastos de ocio.

Por el contrario, desciende la preocupación por la seguridad ciudadana, que se sitúa en el 22 %, y también por la migración, mencionada por el 18 % de las personas encuestadas.