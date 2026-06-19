La vivienda sigue liderando las preocupaciones en Euskadi según el Deustobarómetro y el 47 % ve excesivas las exigencias de euskera en el empleo público
El acceso a la vivienda se mantiene como el principal problema para la ciudadanía vasca, según el Deustobarómetro de verano de 2026. La mitad de las personas encuestadas (49,5 %) sitúa esta cuestión entre las tres principales preocupaciones del país.
Además, la población vuelve a suspender las políticas de vivienda, con una valoración de 3,6 sobre 10. El pesimismo también es mayoritario: el 71 % cree que dentro de una década acceder a una vivienda seguirá siendo igual o más difícil que en la actualidad.
La segunda preocupación ciudadana es la sanidad. El 37,5 % menciona este ámbito entre los principales problemas de Euskadi. La inquietud por Osakidetza repunta tras varios años sin incrementos y coincidiendo con las movilizaciones protagonizadas por el colectivo médico. La valoración del servicio sanitario público desciende hasta el 5,2 sobre 10 y la confianza ciudadana se sitúa en el 5,9.
El coste de la vida ocupa la tercera posición en la lista de preocupaciones, citado por el 34 % de la población. El estudio también muestra las consecuencias de la situación económica en los hogares. Uno de cada cuatro vascos y vascas asegura haber renunciado a las vacaciones de verano por motivos económicos, mientras que un 43 % afirma haber reducido sus gastos de ocio.
Por el contrario, desciende la preocupación por la seguridad ciudadana, que se sitúa en el 22 %, y también por la migración, mencionada por el 18 % de las personas encuestadas.
El turismo y la vivienda
El informe recoge asimismo una percepción crítica sobre los efectos del turismo. Una de cada tres personas considera que el aumento de visitantes contribuye a la pérdida de la cultura y la identidad vasca, mientras que cerca de dos tercios de la ciudadanía creen que influye en el encarecimiento de los alquileres.
En concreto, el 64 % considera que el turismo incrementa el precio de la vivienda residencial al competir con los alquileres vacacionales.
División sobre el euskera
Uno de los apartados más destacados del sondeo es el relacionado con la política lingüística. La mitad de la ciudadanía no cree que exista una ofensiva judicial contra el euskera, frente al 33 % que sí percibe esa situación.
Respecto a los requisitos lingüísticos en el empleo público, el 47 % considera que existen demasiadas exigencias relacionadas con el euskera. Por el contrario, el 33 % se muestra conforme con el modelo actual y el 18 % apuesta por reforzar aún más los requisitos lingüísticos.
Apoyo a un nuevo Estatuto
El Deustobarómetro refleja también que el 47 % de la ciudadanía considera necesario un nuevo Estatuto para Euskadi.
Entre las medidas que generan más consenso destaca el blindaje de los servicios públicos, respaldado por el 62 % de las personas encuestadas. Además, un 40 % apoya que el texto recoja el derecho a decidir de la ciudadanía vasca.
PNV y EH Bildu, los partidos mejor valorados para distintas áreas
Preguntados por qué formación política está más capacitada para gestionar distintas cuestiones, los encuestados sitúan al PNV como la opción preferida para gestionar la seguridad, Osakidetza, la educación pública, la industria, el empleo, la inmigración y la política lingüística.
Por su parte, EH Bildu aparece como la fuerza considerada más capacitada para abordar las políticas de vivienda y la protección de las personas más vulnerables.
Trump, principal amenaza internacional
En el ámbito internacional, la ciudadanía vasca identifica la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la principal amenaza geopolítica para Europa.
El 53 % menciona esta cuestión, por delante del crecimiento de la extrema derecha (49 %), la incapacidad de la Unión Europea para mantener una posición común en política exterior (36 %) y la amenaza de Rusia (20 %).
Por último, los tres miedos globales más compartidos por la población son las guerras (45 %), la subida brusca de los precios (36 %) y el avance de las ideas antidemocráticas (33 %).
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