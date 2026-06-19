Deustobarometroaren arabera, etxebizitza da oraindik ere kezka nagusia Euskadin, eta galdetutakoen % 47k uste dute euskara eskakizunak gehiegizkoak direla enplegu publikoan
Etxebizitza da Euskadin kezka nagusia, eta osasun arloak garrantzia hartu du berriz herritarrak gehien kezkatzen dituzten arazoen artean. Deustobarometroak, gainera, euskararen egoerari, bizitzaren kostuarekiko kezkari eta etorkizuneko Estatutuan zerbitzu publikoak blindatzeari buruzko kezkak islatzen ditu.
2026ko udako Deustobarometroaren arabera, euskal herritarren arazo nagusia etxebizitza eskuratzea da. Inkestatutako pertsonen erdiek (% 49,5) hiru kezka nagusien artean dute gai hori.
Biztanleek ez dituzte etxebizitza politikak gainditu, 10etik 3,6ko nota jarri baitiete, eta ezkortasuna da nagusi, % 71k uste baitute hamarkada bat barru etxebizitza bat eskuratzea gaur egun bezain zaila edo zailagoa izango dela.
Herritarren beste kezka nagusietako bat osasuna da, % 37,5ek aipatu baitute Euskadiko arazo nagusien artean. Osakidetzarekiko kezkak gora egin du, hainbat urtez gorakadarik izan gabe eta medikuek egindako mobilizazioekin bat etorriz. Osasun zerbitzu publikoaren balorazioa 10etik 5,2ra jaitsi da, eta herritarren konfiantza 5,9ra iritsi da.
Bizitzaren kostua hirugarren postuan dago kezken zerrendan, galdetutako herritarren % 34k aipatu baitute. Azterlanak familia unitatea osatzen duten kideen egoera ekonomikoaren ondorioak ere erakutsi ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko lau biztanletik batek arrazoi ekonomikoengatik uko egin die udako oporrei, eta % 43k esan dute aisialdiko gastuak murriztu dituela.
Aitzitik, herritarren segurtasunarekiko kezkak behera egin du (% 22), migrazioarekikoak egin duen bezala (% 18).
Turismoa eta etxebizitza
Txostenak turismoaren eraginei buruzko pertzepzio kritikoa ere jaso du. Hiru pertsonatik batek uste du bisitarien hazkundeak euskal kultura eta nortasuna galtzen laguntzen duela, eta herritarren bi herenek, gutxi gorabehera, alokairuak garestitzea eragiten duela.
Zehazki, % 64k uste dute turismoak bizitegi-etxebizitzen prezioa igotzen duela, oporretako alokairuekin lehiatzen baita.
Euskarari buruzko banaketa
Galdeketaren atal nabarmenetako bat hizkuntza politikarekin lotutakoa da. Herritarren erdiek ez dute uste euskararen aurkako ofentsiba judizialik dagoenik, eta % 33k, berriz, bai.
Enplegu publikoko lanpostuetarako hizkuntza eskakizunei dagokienez, % 47k uste dute euskararekin lotutako eskakizun gehiegi daudela; aitzitik, % 33 ados daude egungo ereduarekin, eta hizkuntza eskakizunak are gehiago indartzearen alde egiten dute % 18k.
Estatutu berri bat babestea
Deustobarometroaren arabera, herritarren % 47k uste du beharrezkoa dela Estatutu berri bat Euskadirentzat.
Adostasun handiena sortzen duten neurrien artean, zerbitzu publikoak blindatzea dago (inkestatutako pertsonen % 62 horren aldekoak dira), eta % 40k testuak euskal herritarren erabakitzeko eskubidea jasotzea babestu dute.
EAJ eta EH Bildu, baloraziorik onena jaso duten alderdiak
Alderdi politikoak hainbat gai kudeatzeko duten gaitasunari buruz galdetuta, inkestatuek EAJ jotzen dute segurtasuna, Osakidetza, hezkuntza publikoa, industria, enplegua, migrazioa eta hizkuntza politika kudeatzeko aukera gogokoena.
Bestalde, EH Bildu da etxebizitza politikei eta pertsona kalteberenen babesari ekiteko gaitasun handiena duen indarra, inkestatuen arabera.
Trump, nazioarteko mehatxu nagusia
Nazioartean, Donald Trump AEBko presidentearen kanpo politika Europarentzako mehatxu geopolitiko nagusitzat jo dute euskal herritarrek, Deustobarometroaren arabera.
Galdetutakoen % 53k aipatu dute hori, eskuin muturraren hazkundea (% 49), Europar Batasunaren gaitasun eza (% 36) eta Errusiaren mehatxua (% 20) baino larriagoa dela iritzita.
Azkenik, herritarrek hiru beldur nagusi aipatu dituzte: gerrak ( % 45), prezioak bat-batean garestitzea (% 36) eta ideia antidemokratikoak zabaltzea (% 33).
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