Euskadi cierra el tercer trimestre con 3100 personas desempleadas menos y un paro del 6,6 %

Euskadi cerró el tercer trimestre del año con una tasa de paro del 6,6 %, tres décimas menos y 3100 personas desempleadas menos que en los tres meses anteriores, según los datos publicados este viernes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

La Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) detalla que el colectivo de hombres parados ha disminuido en 5000, hasta situarse en 32 400 en el tercer trimestre del año, mientras que el de mujeres paradas, que comprende a 39 000 mujeres, ha aumentado en 1900.

Así, la tasa de paro masculina baja ocho décimas hasta situarse en el 5,8 % mientras la femenina sube tres décimas y se sitúa en el 7,4 %, lo que genera una tasa global de paro del 6,6 %

Entre las personas de 16 a 24 años la tasa de paro alcanza el 13,2 %, dos puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior.

Con respecto a la nacionalidad, la población parada desciende tanto entre las personas con nacionalidad española, 2600 personas menos (51 500 personas desempleadas), como entre las personas con nacionalidad extranjera, 500 personas menos (19 900 personas desempleadas).

Paro por territorios

Gipuzkoa : 17 600 personas paradas, 1200 menos que el trimestre anterior. Tasa de paro: 4,9 % (cuatro décimas porcentuales menos).

: 17 600 personas paradas, 1200 menos que el trimestre anterior. Tasa de paro: 4,9 % (cuatro décimas porcentuales menos). Bizkaia : 43 200 personas paradas, 1000 menos que el trimestre anterior. Tasa de paro: 7,7 % (dos décimas porcentuales menos)

: 43 200 personas paradas, 1000 menos que el trimestre anterior. Tasa de paro: 7,7 % (dos décimas porcentuales menos) Álava: 10 600 personas paradas, 900 menos que el trimestre anterior. Tasa de paro: 6,4 % (4 décimas porcentuales menos)

Paro por sectores

La ocupación aumenta en la industria —2700 personas más (+1,4 %)— y el sector servicios —1700 personas más (+0,2 %)—.

La ocupación baja en la construcción —1900 personas menos (-2,9 %)— y en el sector primario —1100 personas menos (-12,8 %)—.

Paro por hogares