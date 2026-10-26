Llamada a la "tranquilidad" de las instituciones ante la detección del virus Shamonda en una explotación de Gipuzkoa

El Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa han hecho un llamamiento a la "tranquilidad" ante la detección del virus Shamonda en una explotación ganadera de Gipuzkoa, y han recordado que esta enfermedad presenta habitualmente síntomas leves en el ganado adulto y que, con la información disponible, el riesgo para la población general se considera "muy bajo".



El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha añadido, a través de un comunicado, que no hay evidencias de transmisión a través del consumo de carne, leche o productos derivados.



De esa forma, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" después de que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) haya confirmado la presencia del virus Shamonda en una explotación de ganado vacuno lechero de Gipuzkoa.



La situación clínica de los animales afectados se encuentra "estabilizada", y la explotación permanece bajo seguimiento de los servicios veterinarios, según ha explicado el Ejecutivo.

La consejera de Agricultura, Amaia Barredo, ha indicado que el virus Shamonda no es una enfermedad incluida en la lista de enfermedades de la Unión Europea y que su detección no comporta medidas como el sacrificio de los animales o restricciones generales de movimiento.



De esa forma, ha explicado que "la respuesta se basa en la vigilancia, la atención veterinaria de los animales afectados, la bioseguridad y el control de los insectos que transmiten el virus".



