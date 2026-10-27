INCIDENTES EN BILBAO
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Ubarretxena: "Es intolerable que haya grupos organizados alterando deliberadamente la convivencia"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ubarretxena: "Onartezina da elkarbizitza nahita aldatzen duten talde antolatuak egotea"

EITB

Última actualización

La portavoz del Gobierno Vasco ha leído la declaración de la institución ante los incidentes de ayer en Bilbao, y ha dicho que es “especialmente grave ver a gente tan joven implicada en dinámicas de odio, intimidación y enfrentamiento”.

Bilbao Gobierno Vasco Política

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