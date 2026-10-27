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Ubarretxena: "Es intolerable que haya grupos organizados alterando deliberadamente la convivencia"
La portavoz del Gobierno Vasco ha leído la declaración de la institución ante los incidentes de ayer en Bilbao, y ha dicho que es “especialmente grave ver a gente tan joven implicada en dinámicas de odio, intimidación y enfrentamiento”.
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