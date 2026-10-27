Incidentes en Bilbao
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Deusto, el día después de los altercados: las pérdidas superan los 55.000 euros

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Deustu, istiluen biharamunean

EITB

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Coches incendiados en las calles y vecinos conmocionados. Así vive Deusto el día después de una noche de extrema violencia. "Hemos pasado miedo", reconocen algunos residentes. Las pérdidas en mobiliario urbano ascienden a 55 000 euros.

Bilbao Ertzaintza Política

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