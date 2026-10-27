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Deusto, el día después de los altercados: las pérdidas superan los 55.000 euros
Euskaraz irakurri: Deustu, istiluen biharamunean
Coches incendiados en las calles y vecinos conmocionados. Así vive Deusto el día después de una noche de extrema violencia. "Hemos pasado miedo", reconocen algunos residentes. Las pérdidas en mobiliario urbano ascienden a 55 000 euros.
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