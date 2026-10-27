Podemosek zuhurtzia eskatu du, baina ez du baztertzen infiltratutako poliziak edo ultraeskuindarrak egotea istiluen atzean
Ione Belarrak salatu du komunikabide batzuek "gertaera horiek protesta baketsuak kriminalizatzeko erabiltzen" dituztela.
Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusi eta Kongresuko diputatuak zuhurtzia eskatu du astearte honetan Bartzelonan eta Bilbon izandako istiluen atzean nor dagoen zehazteko garaian, baina ez du baztertu infiltratutako poliziak edo eskuin muturreko pertsonak egon daitezkeenik. Kongresuan emandako prentsaurreko batean, esan du "zuhurra" izan nahi duela, "euskal mugimendu antifaxista bera gai horretatik aldendu egin delako".
Belarrak adierazi duenez, ez dakite istiluek zerikusia duten "infiltratutako poliziekin"– "Espainiako historian zehar egindako mobilizazio ugaritan ikusi da hori", esan du–, eskuin muturreko pertsonekin edo gazteen artean pilatutako haserrearekin.
Ildo horretan, Podemoseko liderrak azpimarratu du "ezinegon handia" dagoela gazte askoren artean, "haien aurkako indarkeriazko sistema batean bizi direlako, emantzipatzea eragozten dielako, hezkuntza publikorako sarbidea garestitzen duelako eta haien bizi-proiektuak zapuzten direlako". "Oso zaila da sua piztea, azpian ondoeza ez badago", adierazi du Belarrak, Gobernuari eta bipartidismoari gazteen arazo nagusiei "erantzunik ez ematearen" erantzukizuna egotziz.
Protesta kriminalizatzea
Gainera, salatu duenez, komunikabide askok, PPrekin eta Voxekin batera, "gertaera horiek erabiltzen dituzte protestak eta mugimendu sozialak kriminalizatzeko"; etxebizitzaren aldeko mobilizazio baketsuak, kanpaldiak, azaroaren 11ko greba orokorra edota irakasleen greba mugagabea "nahastuz".
Podemosen Madrilgo Erkidegoko presidentegaiak ohartarazi du "mundu guztia zaku berean sartzeko" ahaleginak egiten ari direla, hiriburuan modu baketsuan manifestatzen ari diren irakasleen aurka erregistratutako kargak justifikatzeko.
Hori dela eta, eskatu du ez daitezela Bartzelonako eta Bilboko "istiluak erabili" mobilizazio sozialak gutxiesteko eta hausnartu dadila gazteek kalera ateratzeko sentitzen duten ondoezaren inguruan.