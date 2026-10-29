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Garcia-Pagek dio ez dutela espero hilotz gehiago aurkitzea tren-istripua gertatu zen lekuan
Gaztela-Mantxako presidenteak istripuaren biktima kopuruaren behin-behineko balantzea egin du: 69 hildako, 110 lagun ospitalean, 60k alta jaso dute eta 4 larrienek hobera egin dute.
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