URDAKO ISTRIPUA

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Garcia-Pagek dio ez dutela espero hilotz gehiago aurkitzea tren-istripua gertatu zen lekuan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gaztela-Mantxako presidenteak istripuaren biktima kopuruaren behin-behineko balantzea egin du: 69 hildako, 110 lagun ospitalean, 60k alta jaso dute eta 4 larrienek hobera egin dute.

Trenen Istripuak Gizartea

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