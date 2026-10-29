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Auto-ilarak A-8 autobidean, Bilbo parean, Donostiarako noranzkoan, matxuratutako furgoneta batengatik

Matxuratutako furgoneta bat auto-ilarak sortzen ari da A-8an, Bilbo parean, Donostiarako noranzkoan.

EITB

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Matxuratutako furgoneta bat auto-ilarak sortzen ari da A-8an, Bilboko noranzkoan, Donostiarako noranzkoan. Horregatik, auto-ilarak sortzen ari dira bertan. 

Bilbo Trafikoa A8 Autobidea Gizartea

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