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Auto-ilarak A-8 autobidean, Bilbo parean, Donostiarako noranzkoan, matxuratutako furgoneta batengatik
Matxuratutako furgoneta bat auto-ilarak sortzen ari da A-8an, Bilbo parean, Donostiarako noranzkoan.
Matxuratutako furgoneta bat auto-ilarak sortzen ari da A-8an, Bilboko noranzkoan, Donostiarako noranzkoan. Horregatik, auto-ilarak sortzen ari dira bertan.
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