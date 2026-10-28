Zer da LZB sistema eta zertarako balio du?
Trenen zirkulazioa gainbegiratzen du abiadura handiko trenbideetan, eta larrialdietan balazta automatikoa aktiba dezake. Toledon AVE tren batek Iryoren tren batekin talka egin ostean, sistemaren hutsegitea ikertzen ari dira.
LZB sistema abiadura handiko trenen zirkulazioa gainbegiratzen duten segurtasun-mekanismoetako bat da. Asteazkenean Urda inguruan (Toledo) gertatutako tren-istripuaren ikerketaren ardatzetako bat da sistemaren hutsegitea. Renferen AVE tren batek Iryoren tren baten kontra jo du Madril-Andaluzia abiadura handiko linean; Iryoren trena geldirik zegoen.
Baina, zer da LZB sistema? Nola funtzionatzen du? Alemanezko Linienzugbeeinflussung hitzaren sigla da LZB. Trenak automatikoki kontrolatzeko eta babesteko sistema bat da. Trenen martxa etengabe gainbegiratzen du, eta haien arteko segurtasun-distantziak mantentzen laguntzen du.
Nola funtzionatzen du LZB sistemak?
Sistemak informazioa helarazten dio makinistari, trenbidean zehar dagoen kable eroale baten bidez. Datu horiei esker, trenaren abiadura eta zirkulazio-baldintzak kontrolatzen ditu, eta martxa baimendutako mugen barruan dagoela egiaztatzen du.
Trena baimendutako abiadura gainditzen ari dela hautematen badu, balazta automatikoa aktiba dezake. Hala, arrisku-egoerak saihesten laguntzen du, eta makinistak kabinatik ikusten dituen seinaleetako mende egoteko beharra murrizten du.
Gainbegiratze hori bereziki garrantzitsua da abiadura handiko trenbideetan. Trenak oso azkar doaz, eta distantzia handia behar dute erabat gelditzeko.
Zer gertatzen da sistemak funtzionatzeari uzten badio?
LZB sistemak huts egiten duenean, trenak automatikoki geldi daitezke, segurtasunagatik. Zirkulazioari berriro ekiteko, halako egoeretarako ezarritako prozedurak bete egin behar dira, eta tren bakoitzak behar diren baimenak eta jarraibideak jasotzen dituela ziurtatu.
Egoera horretan, ohiko gainbegiratze automatikoa ez dago erabilgarri. Horrenbestez, segurtasuna neurri handiagoan dago alboetako seinaleen, kontrol-zentroarekiko komunikazioen eta makinistei emandako jarraibideen mende. Zirkulazioa egokitu egin behar da ohiko sistemarik gabe segurtasunez ibiltzeko ezarritako baldintzetara.
Urdako istripuari dagokionez, lehen informazioen arabera, LZB sistemak huts egin zuen eta hainbat tren gelditu ziren. Ikerketak argitu behar du nola kudeatu zen zirkulazioa ondoren eta zer jarraibide jaso zituen Iryoren trenaren kontra talka egin zuen AVEak.
Halaber, ezarri beharko dute horrelako matxuretan aurreikusitako segurtasun-protokoloak behar bezala bete ziren eta hutsegite teknikoak zer-nolako eragina izan zuen istripuan.