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Auto-ilara luzeak BI-30 errepidean, Zamudion, hainbat ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz

Zazpi ibilgailuren arteko talka baten ondorioz, errei bat itxi behar izan dute Galdakaorako noranzkoan, eta auto-ilara luzeak sortu dira.

EITB

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BI-30 errepidean, Txorierriko igarobideko 16. kilometroaren parean, Zamudion, Galdakaorako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira gaur goizean. Zazpi ibilgailuk egin dute talka, eta errepidetik kentzeko eta hura garbitzeko lanek luze joko dutela aitortu du Segurtasun Sailak.

Bestalde, AP-8 autobideko zirkulazioa normaldu egin da Zaldibar parean, Bilborako noranzkoan, goizeko lehen orduan izandako istripuaren ostean. Inplikatutako autoko gidaria ospitalera eraman dute, zaurituta. 

Zaldibar A8 Autobidea Gizartea

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