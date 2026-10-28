Importantes retenciones en la BI-30 en Zamudio por un accidente múltiple

Un accidente múltiple en la BI-30, a la altura del punto kilométrico 16, en Zamudio y en sentido Galdakao, está provocando importantes retenciones esta mañana. La colisión entre siete vehículos ha obligado a cortar uno de los carriles, y los trabajos para la retirada de los mismos van para largo, según han admitido en el Departamento de Seguridad.

Por otro lado, la circulación en la AP-8 a la altura de Zaldibar, en sentido Bilbao, se ha normalizado tras el accidente registrado a primera hora de la mañana. El conductor del turismo implicado fue trasladado herido a un centro hospitalario.