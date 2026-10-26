Un centenar de personas han sido desalojadas de un piso de estudiantes de la zona de Ermitagaña en el que se celebraba una fiesta durante el fin de semana, según ha informado la Policía Municipal de Pamplona este lunes.

Es una de las intervenciones que ha realizado el cuerpo policial el pasado fin de semana, en el que también desalojó a más de 30 individuos en otro inmueble en el área de Iturrama en el que tenía lugar otra fiesta.

También destaca la intervención de una patrulla en la zona de Rochapea, donde un agente practicó un torniquete de urgencia a una mujer que presentaba una importante hemorragia tras un accidente doméstico, hasta la llegada de los servicios sanitarios.