4200 euros por el mejor queso de la feria en Gernika, de la granja alavesa Azkarra

Fiel a su cita, decenas de baserritarras y artesanos han llenado con sus puestos, 251 este año, el Último Lunes de Octubre en Gernika-Lumo (Bizkaia). La emblemática feria se ha convertido un año más en punto de encuentro para el sector agroalimentario vasco. Entre los momentos destacados, la subasta solidaria de queso Idiazabal, cuyo primer premio ha correspondido a la quesería Azkarra de Galarreta (San Millán, Álava) y cuya mitad se ha vendido por 4200 euros al bar Eguzki de Bermeo.

Animados por el sol y temperaturas máximas de 20 ºC, más de 100 000 visitantes se han acercado a la villa. La conversación estrella ha sido este año la sequía y sus derivadas en los productos del agro vasco. La falta de agua ha provocado una merma en los productos a la venta y también, en algunos casos, una subida de precios.

El kilo de alubia de Gernika, la reina de la feria, se ha vendido a 22 euros. 14 euros se han pagado por el kilo de miel; 8 euros, por las nueces y 27 euros, por el kilo de queso. Los precios establecidos en Gernika-Lumo suelen marcar tendencia y extenderse a otros mercados y ferias.