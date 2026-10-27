Diecinueve años de cárcel a un hombre por violar, maltratar y acosar a su pareja en Pamplona

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 18 años y 11 meses de prisión a un hombre que violó, maltrató, amenazó y acosó a su pareja en Pamplona.



La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija 18 meses por un delito de maltrato habitual, 11 meses por cada uno de los dos delitos de maltrato no habitual, 13 años y 6 meses por un delito continuado de agresión sexual, 15 meses por un delito de acoso y 10 meses por un delito de amenazas.



El inculpado, de 24 años, deberá indemnizar a su expareja con 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil, según informa el TSJN, que indica que la víctima presenta ansiedad, baja autoestima, síntomas psicosomáticos y trastornos derivados de los hechos padecidos.



Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, según indican, el acusado y la denunciante mantuvieron una relación sentimental, en la que desde el principio él le dirigió expresiones humillantes, le exigió las claves de las redes sociales, le aisló de sus amistades y de su entorno, le controló la forma de vestir y no le permitía que saliera si no era con él.



A finales de enero de 2024, el hombre la violó. Posteriormente, la agredía, e incluso la llegaba a encerrar, “para doblegar su voluntad” cuando la mujer se negaba a mantener relaciones sexuales. La sentencia recoge, asimismo, malos tratos como golpes y patadas, control psicológico y acoso permanente con llamadas y mensajes de madrugada, amenazas de publicar vídeos íntimos, etc.