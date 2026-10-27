Requisados más de 50 kilos de hongos recolectados de forma irregular en Ultzama

Agentes de la Policía Foral de Navarra han incautado, por recolección ilegal, más de 50 kilogramos de hongos en el acotado micológico de Ultzama. Según ha informado la Policía Foral en un comunicado, el recolector carecía del pase obligatorio exigido por el acotado y que las existencias recolectadas rebasaban de forma extrema el límite diario autorizado por persona.

El peso total del producto incautado supera holgadamente los 50 kilos, quedando pendiente del pesaje oficial definitivo para la tramitación de la denuncia, según ha apuntado la Policía Foral.

Una vez extendida el acta de infracción administrativa, la totalidad de los hongos requisados fueron entregados a los responsables del coto de Ultzama, ya que, al tratarse de un área regulada bajo gestión local, los ejemplares recuperados revierten directamente en la propia entidad del acotado para su correcta salida o aprovechamiento según sus estatutos.

El decomiso se ha producido en el marco de los servicios específicos de inspección y control que esta unidad especializada realiza en los montes navarros para evitar la sobreexplotación y el furtivismo durante la temporada micológica, según explica en un comunicado.