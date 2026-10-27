Hemeretzi urteko kartzela zigorra ezarri diote gizon bati, Iruñean, emaztea bortxatzeagatik, tratu txarrak emateagatik eta jazartzeagatik
24 urteko gizonak emakumearen gaineko erabateko kontrola ezartzen zuen, eta ez zion irteten uzten berarekin ez bazen. Giltzapetu ere egiten zuen sexu-harremanik izan nahi ez bazuen.
Nafarroako Auzitegiko Bigarren Sekzioak 18 urte eta 11 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri dio, Iruñean, bikotekidea bortxatu, tratu txarrak eman, mehatxatu eta jazarri zuen gizon bati.
Epaia ez da irmoa eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian errekurritu daiteke. 18 hilabeteko zigorra ezartzen du ohiko tratu txarren delitu batengatik, 11 hilabete ohikoak ez diren bi tratu txarren delitu bakoitzeko, 13 urte eta 6 hilabete etengabeko sexu-erasoen delitu batengatik, 15 hilabete jazarpen delitu batengatik eta 10 hilabete mehatxu delitu batengatik.
24 urteko akusatuak 15.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio bikotekide ohiari erantzukizun zibil gisa; izan ere, biktimak antsietatea, autoestimu baxua, sintoma psikosomatikoak eta jasandako gertakarien ondoriozko nahasmenduak ditu.
2023ko abendutik 2024ko irailera bitartean, akusatuak eta salatzaileak harreman sentimentala izan zuten, eta gizonak hasieratik umiliatzen zuen emakumea, sare sozialen pasahitzak eskatu zizkion, bere lagunengandik eta ingurukoengandik isolatu zuen, janzteko modua kontrolatu zion eta ez zion irteten uzten berarekin ez bazen.
2024ko urtarrilaren amaieran, gizonak bortxatu egin zuen. Gainera, eraso egiten zion, eta giltzapetu ere egiten zuen, "bere borondatea makurrarazteko", emakumeak sexu-harremanak izateari uko egiten zionean. Epaiak, halaber, tratu txarrak jasotzen ditu, hala nola kolpeak eta ostikoak, kontrol psikologikoa eta etengabeko jazarpena goizaldeko dei eta mezuekin, bideo intimoak argitaratzeko mehatxuak, etab.