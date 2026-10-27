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Deusto, el día después de los altercados: las pérdidas superan los 55 000 euros

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Desde primera hora de la mañana, operarios municipales han retirado los coches y los contenedores quemados, después de los incidentes que se registraron por el centro y el barrio de Deusto, donde también sufrieron daños algunos comercios. Según ha calculado el Ayuntamiento, los altercados causaron unos 55 000 euros en daños al erario, con 38 contenedores quemados, además de cinco coches calcinados cuyo perjuicio recae en sus propietarios.

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