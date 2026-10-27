Juicio inédito en San Sebastián 76 años después por la muerte por torturas del gudari y militante del PNV Txomin Letamendi

La muerte en 1950 del militante del PNV represaliado por el franquismo Txomin Letamendi ha protagonizado este martes el primer juicio de jurisdicción voluntaria celebrado en Hegoalde en el marco de la Ley de Memoria Democrática, con el que la familia busca el reconocimiento de que su fallecimiento se produjo a raíz de las torturas sufridas en prisión.

Este juicio no es una vista "contenciosa" dirigida contra alguien concreto como ocurre en otro tipo de procedimientos judiciales, sino que constituye un acto administrativo en el que lo que se pretende es la constatación de un hecho.

El caso de Letamendi, que ejerció como agente del servicio de información para el lehendakari en el exilio José Antonio Agirre y cuya historia trasladó a las pantallas el director Asier Altuna en su película Karmele (basada en la novela de Kirmen Uribe La hora de despertarnos juntos), tiene como antecedente una querella previa que la asociación GEBehatokia y la familia presentaron en diciembre de 2024, al cumplirse el 75 aniversario de su fallecimiento.

Causa penal archivada

No obstante, esta causa penal fue archivada debido a que los dos policías franquistas que participaron en los interrogatorios a Letamendi se encontraban ya fallecidos, lo que conllevó la "extinción" de una eventual responsabilidad penal.

Esta circunstancia movió luego a la familia a solicitar, de la mano de GEBehatokia, la celebración de un juicio de jurisdicción voluntaria, con el que ahora buscan el doble objetivo de certificar que el fallecimiento de Txomin "vino determinado" tanto "por las torturas que sufrió" como por "el periodo de cárcel brutal" al que se vio sometido, y poner "en cuestión las sentencias políticas del franquismo".

Momentos antes del juicio, celebrado en el juzgado de instancia número 7 de San Sebastián, el portavoz de GEBehatokia, Agus Hernán, y el abogado Óscar Sánchez, se han reunido en el exterior del Palacio de Justicia con los allegados de Letamendi, en un acto en el que también han estado presentes el dirigente del PNV Markel Olano y la de EH Bildu Maddalen Iriarte.

Posteriormente, Hernán ha confirmado a los periodistas que esta vista es realmente "un juicio sin acusados", en el que lo que han comparecido un historiador y uno de los hijos de Letamendi, mientras que el letrado de la familia ha hecho una exposición de hechos, respaldados por prueba documental".

Hernán ha explicado que las víctimas tienen derecho a "una verdad social, una verdad institucional y una verdad judicial" y que ésta última es la que aún falta en el caso de Letamendi, porque la verdad social "siempre la ha tenido" y la institucional ya se obtuvo con el "reconocimiento" que le hizo el año pasado el Gobierno Vasco.

"Ahora estamos cerrando ese ciclo con la verdad judicial", ha remarcado Hernán.