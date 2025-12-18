Gogora honra la memoria de Txomin Letamendi, militante del PNV fallecido tras su encarcelamiento y tortura

El Gobierno Vasco, a través de Gogora-Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, ha otorgado un reconocimiento institucional a Txomin Letamendi, militante del PNV, comandante de 'gudaris' e integrante de la resistencia antifranquista, fallecido hace 75 años debido a los efectos de su encarcelamiento y tortura.

Los actos de homenaje tendrán lugar el 19 de diciembre en Ondarroa y el 22 en Bilbao, organizados por los Ayuntamientos de ambas ciudades, la Diputación Foral de Bizkaia y Gogora, según ha informado GEBehatokia-Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria, entidad que promovió la solicitud.

Letamendi murió el 20 de diciembre de 1950 en Madrid, tras sufrir un deterioro físico y psíquico en la prisión de Guadalajara como consecuencia de las torturas durante su interrogatorio y el posterior consejo de guerra, donde fue condenado a cinco años por conspiración para la rebelión.

GEBehatokia destacó que el reconocimiento se realiza en virtud de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y contó con el respaldo del PNV. Además, la entidad impulsa otra iniciativa para su reconocimiento judicial mediante la "Jurisdicción voluntaria" de la Ley de Memoria Democrática 20/2022, que certifica judicialmente los hechos sufridos sin perseguir penalmente a los responsables.

Nacido en Bilbao en 1901, Letamendi se formó como músico en la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Durante la Guerra Civil fue comandante de gudaris y, tras la caída de Bilbao, se exilió a París, donde conoció a Karmele Urresti. Posteriormente se trasladaron a Venezuela y regresaron a Euskadi para integrarse en la resistencia antifranquista bajo la dirección de los Servicios de Información del Gobierno Vasco.