Aintzatespen historikoa Euskadin
Gogorak Txomin Letamendi EAJko militantea omendu du

Ondarroan eta Bilbon egingo dituzte omenaldiak, abenduaren 19an eta 22an, haren ohorea eta duintasunaren alde.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak, Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Euskal Institutuaren bitartez, aitorpen instituzionala eman dio Txomin Letamendi EAJko militanteari, gudarien komandantea eta erresistentzia antifrankistako kidea. Duela 75 urte hil zen, kartzelatu eta torturatu zutelako.

Omenaldiak abenduaren 19an Ondarroan eta 22an Bilbon izango dira, bi hirietako udalek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gogorak antolatuta, GEBehatokia-Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak jakinarazi duenez.

Letamendi 1950eko abenduaren 20an hil zen, Madrilen, Guadalajarako espetxean egin zizkioten tortura fisiko eta psikikoen ondorioz; galdeketan eta ondorengo gerra-kontseiluan egin zizkioten. Bost urteko zigorra ezarri zioten, matxinada-konspirazioagatik.

GEBehatokiak nabarmendu du aitorpena Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoari buruzko 9/2023 Legearen arabera egin dela, eta EAJren babesa izan duela. Gainera, erakundeak beste ekimen bat bultzatu du aitortza judizialerako, 20/2022 Memoria Demokratikoaren Legeak dakarren Borondatezko Jurisdikzioaren bidez. Lege horrek judizialki onartzen ditu jasandako gertakariak, erantzuleei zigor-jazarpenik egin gabe.

1901ean Bilbon jaioa, Letamendi hiriko Orkestra Sinfonikoan trebatu zen musikari gisa. Gerra Zibilean gudarien komandantea izan zen, eta, Bilbo erori ondoren, Parisera erbesteratu zen. Han, Karmele Urresti ezagutu zuen. Ondoren, Venezuelara joan eta Euskadira itzuli ziren erresistentzia antifrankistan sartzeko, Eusko Jaurlaritzako Informazio Zerbitzuen zuzendaritzapean.

