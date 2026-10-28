TREN ISTRIPUA

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Irudi gogorrak Toledoko tren istripuan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka lagun hil dira tren-ezbeharrean, Madril eta Sevilla arteko bidean.

Zer dakigu Toledon bi trenek talka egin izanaz?
Renfe Trenen Istripuak Espainia Gizartea

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