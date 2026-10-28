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Gizonezko bat hil da kamioi batek harrapatuta Ondarroan
Ezbeharra 08:25ean gertatu da udalerri bizkaitarreko Nasa kalean.
Gizonezko bat hil da gaur goizean kamioi batek harrapatuta Ondarroan (Bizkaia).
Ezbeharra 08:25ean gertatu da kostako udalerriko Nasa kalean, eta oinezkoa, 86 urtekoa, lekuan bertan hil da zauri larrien ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenaren arabera.
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