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Gizonezko bat hil da kamioi batek harrapatuta Ondarroan

Ezbeharra 08:25ean gertatu da udalerri bizkaitarreko Nasa kalean.

EITB

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Gizonezko bat hil da gaur goizean kamioi batek harrapatuta Ondarroan (Bizkaia).

Ezbeharra 08:25ean gertatu da kostako udalerriko Nasa kalean, eta oinezkoa, 86 urtekoa, lekuan bertan hil da zauri larrien ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenaren arabera.

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