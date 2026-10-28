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Muere un hombre atropellado por un camión en Ondarroa
El siniestro ha tenido lugar a las 08:25 horas en la calle Nasa de la localidad vizcaína.
Euskaraz irakurri: Gizonezko bat hil da kamioiak harrapatuta Ondarroan
Un hombre ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un camión en la localidad vizcaína de Ondarroa.
El suceso ha ocurrido a las 08:25 horas en la calle Nasa de la localidad costera, y el peatón, de 86 años, ha fallecido en el lugar a causa de las graves heridas provocadas por el atropello, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.
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