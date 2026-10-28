Muere un hombre atropellado por un camión en Ondarroa

Un hombre ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un camión en la localidad vizcaína de Ondarroa.

El suceso ha ocurrido a las 08:25 horas en la calle Nasa de la localidad costera, y el peatón, de 86 años, ha fallecido en el lugar a causa de las graves heridas provocadas por el atropello, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.