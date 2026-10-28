ACCIDENTE DE TRÁFICO
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Muere un hombre atropellado por un camión en Ondarroa

El siniestro ha tenido lugar a las 08:25 horas en la calle Nasa de la localidad vizcaína.
Euskaraz irakurri: Gizonezko bat hil da kamioiak harrapatuta Ondarroan

EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un camión en la localidad vizcaína de Ondarroa.

El suceso ha ocurrido a las 08:25 horas en la calle Nasa de la localidad costera, y el peatón, de 86 años, ha fallecido en el lugar a causa de las graves heridas provocadas por el atropello, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Ondarroa Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

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